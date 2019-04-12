2019-04-12T14:14:28+03:00
Общество

Ушел из жизни директор Поволжского государственного колледжа Владимир Гусев

Он совсем немного не дожил до своего 61-го дня рождения
Анастасия ФИЛАТОВА
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Владимир Гусев много лет возглавлял Поволжский государственный колледжВладимир Гусев много лет возглавлял Поволжский государственный колледж
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В пятницу, 12 апреля, в Самаре скончался директор Поволжского государственного колледжа Владимир Гусев. 3 мая ему бы исполнился 61 год.

- Выражаем глубокое соболезнование родным и близким Владимира Гусева. В памяти всех, кто имел честь его знать, он останется сильным и добрым человеком, прекрасным профессионалом, неизменно внимательным, добрым и отзывчивым другом. Прощание с ним пройдет в понедельник, 15 апреля, в 11:30 в здании колледжа на улице Луначарского, - сообщили представители министерства образования и науки Самарской области.

Отметим, что на должности директора Самарского государственного профессионально-педагогического колледжа Владимир Гусев работал с 2006 года. Также он был депутатом районного совета Октябрьского района Самары.

ИСТОЧНИК KP.RU

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