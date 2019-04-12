2019-04-12T15:11:47+03:00
Общество

В Самарской области возобновят работу консультативные пункты и «горячие линии» по вопросам весеннего призыва

Там можно расспросить о том, как проходит служба
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Работники военной прокуратуры Самарского гарнизона готовы оперативно отреагировать на все сообщения о нарушениях прав граждан.Работники военной прокуратуры Самарского гарнизона готовы оперативно отреагировать на все сообщения о нарушениях прав граждан.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области из-за весенней призывной кампании возобновляют работу консультативные пункты и «горячие линии». Военнослужащие, члены их семей, призывники, их родственники и другие люди смогут обратиться туда за консультацией, расспросить о том, как проходит служба, или подать жалобу на действия должностных лиц органов военного управления.

- Работники военной прокуратуры Самарского гарнизона готовы оперативно отреагировать на все сообщения о нарушениях прав граждан, - заверили в ведомстве.

Задать вопросы о военной службе можно по адресам:

военная прокуратура Самарского гарнизона - улица Еврошевского, 94, телефон - 8 (846) 263-42-47;

структурные подразделения консультативно-правового центра: поселок Рощинский, общ. №1, телефон - 8 (846) 932-81-08; Сызрань, улица Советская, 61, телефон: 8 (927) 648-88-26.

ИСТОЧНИК KP.RU

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