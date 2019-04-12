В Самаре замдиректора резинотехнического завода пойдет под суд за коммерческий подкуп

СЕГОДНЯ 14:30 2019-04-12T14:30:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самаре в ближайшее время предстанет перед судом заместитель директора ПАО «Балаковорезинотехника», которого обвиняют в коммерческом подкупе.

- По версии следствия, 20 декабря прошлого года мужчина получил от представителя предприятия 255 тысяч рублей за согласование и подписание акта по демонтажу металлоконструкций. Мероприятие проводилось сотрудниками полиции в рамках «оперативного эксперимента», - сообщили в СУ СК по Самарской области.

В настоящее время правоохранители завершили расследование уголовного дела и направили его на рассмотрение в суд Промышленного района Самары.

ИСТОЧНИК KP.RU