В Самаре замдиректора резинотехнического завода пойдет под суд за коммерческий подкуп
Топ-менеджер предприятия соблазнился 255 тысячами рублей
Дело замдиректора предприятия рассмотрит Промышленный районный судФото: Михаил ГОРЮНОВ
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В Самаре в ближайшее время предстанет перед судом заместитель директора ПАО «Балаковорезинотехника», которого обвиняют в коммерческом подкупе.
- По версии следствия, 20 декабря прошлого года мужчина получил от представителя предприятия 255 тысяч рублей за согласование и подписание акта по демонтажу металлоконструкций. Мероприятие проводилось сотрудниками полиции в рамках «оперативного эксперимента», - сообщили в СУ СК по Самарской области.
В настоящее время правоохранители завершили расследование уголовного дела и направили его на рассмотрение в суд Промышленного района Самары.
ИСТОЧНИК KP.RU