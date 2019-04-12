В Самарской области в перевернувшейся в озеро машине нашли мертвого мужчину
Погибший сидел на пассажирском сиденье
Фото: ПСС Самарской области
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Ранним утром в пятницу, 12 апреля, в поселке Черновский Волжского района произошло ЧП. Там в озеро опрокинулся автомобиль. К сожалению, происшествие не обошлось без жертв.
- В перевернувшейся машине на пассажирском сиденье был найден мужчина без признаков жизни. Его обнаружил местный житель. Он же и вызвал спасателей. - сообщили в ПСС Самарской области.
Чтобы извлечь погибшего из салона, спасателям пришлось использовать водолазное снаряжение. На все эти работы у них ушло около часа. В настоящее время обстоятельства и подробности случившегося устанавливают полицейские.
ИСТОЧНИК KP.RU