Сказочный город Ростов Великий и музей-усадьба Николая Некрасова: самарцев зовут в круиз до Ярославля

СЕГОДНЯ 14:50 2019-04-12T15:19:06+03:00

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Музей-усадьба Николая Некрасова «Карабиха», церковь Ильи Пророка и Спасо-Преображенского монастыря в Ярославле, «Сказочный город – Ростов Великий», Толгский женский монастырь, музей эмальерного искусства – эти экскурсии и многие другие ждут тех, кто решит отправиться в круиз из Самары до Ярославля по Волге на теплоходе «Хирург Разумовский». Путешествие займет 10 дней – с 7 по 16 июля 2019. Цены начинаются с 39 300 рублей с человека.

- Всех желающих в Ярославле ждет автобусная по городу с посещением церкви Ильи Пророка и Спасо-Преображенского монастыря, - рассказали организаторы круиза – в туристической фирме «Спутник-Гермес». – Кроме того, туристов ждут Ростов Великий, автобусная экскурсия в Свято-Введенский Толгский женский монастырь, единственный в России музей эмальерного искусства с интерактивной программой и мастер-классом, который позволяет переключиться на творческую волну и почувствовать себя художником-эмальером.

Об экскурсиях в других городах круиза, а также о том, как забронировать билеты на теплоход «Хирург Разумовский», смотрите на сайте «Спутник-Гермес».

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU