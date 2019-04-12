В выходные в Самарской области похолодает и пойдет дождь

СЕГОДНЯ 16:02 2019-04-12T16:02:45+03:00

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Погода в предстоящие выходные, 13 и 14 апреля, не очень порадует жителей Самарской области. На смену теплу в регион придет холодный фронт с осадками

- Местами по Самарской области пройдет небольшой и умеренный дождь. Температура воздуха значительно понизится, в ночные часы столбики термометров могут опуститься до минусовых значений, - сообщили в Приволжском УГМС.

В субботу, 13 апреля, местами по региону ожидается дождь. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха составит +13...+18 °C. В ночь на воскресенье, 14 апреля, синоптики прогнозируют небольшой и умеренный дождь. Скорость ветра составит 7-12 м/с, местами его порывы будут достигать 15-18 м/с. Столбики термометров опустятся до +2...+7 °C. Днем ожидаются аналогичные погодные условия. Правда, воздух прогреется до +7...+12 °C. А вот в ночь на понедельник, 15 апреля, в регионе может похолодать до -2°C, зато осадки прекратятся.

ИСТОЧНИК KP.RU