Самарские братья-рапиристы завоевали «золото» на первенстве мира по фехтованию

СЕГОДНЯ 16:23 2019-04-12T16:23:12+03:00

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В польском городе Торунь проходит первенство мира по фехтованию среди юниоров. В соревнованиях в составе сборной России принимают участие самарские рапиристы Антон и Кирилл Бородачевы. Вместе они завоевали там золотые медали.

- Ребята бились просто прекрасно. Кирилл Бородачев - однозначный лидер. Боец до мозга костей с железобетонным характером. И ребята не отставали: сделали все, чтобы победить, - отметил старший тренер юниорской сборной команды по мужской рапире Вячеслав Поздняков.

На старте турнира российская команда обыграла сборные Бразилии, Дании и Сингапура, а в полуфинале она встречалась с командой из США и обошла ее со счетом 45:32. В финале российские спортсмены одолели французов — 45:38.

ИСТОЧНИК KP.RU