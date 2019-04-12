Самарские братья-рапиристы завоевали «золото» на первенстве мира по фехтованию
В польском городе Торунь проходит первенство мира по фехтованию среди юниоров. В соревнованиях в составе сборной России принимают участие самарские рапиристы Антон и Кирилл Бородачевы. Вместе они завоевали там золотые медали.
- Ребята бились просто прекрасно. Кирилл Бородачев - однозначный лидер. Боец до мозга костей с железобетонным характером. И ребята не отставали: сделали все, чтобы победить, - отметил старший тренер юниорской сборной команды по мужской рапире Вячеслав Поздняков.
На старте турнира российская команда обыграла сборные Бразилии, Дании и Сингапура, а в полуфинале она встречалась с командой из США и обошла ее со счетом 45:32. В финале российские спортсмены одолели французов — 45:38.
ИСТОЧНИК KP.RU