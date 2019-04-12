2019-04-12T17:37:26+03:00
Общество

Самару накрыла волна пожаров с сухой травой, МЧС призывает горожан к осторожности

За прошедшие сутки в регионе произошло 61 подобное возгорание
Михаил ГОРЮНОВ
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Сотрудники МЧС говорят об опасности пожаров с сухой травойСотрудники МЧС говорят об опасности пожаров с сухой травойФото: ГУ МЧС России по Самарской области
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С приходом теплой погоды в Самаре и области прибавилось работы у пожарных. В регионе начала гореть сухая трава.

- За прошедшие сутки в результате неконтролируемого пала сухой травянистой растительности, произошел 61 природный пожар на общей площади 3,9 Га. На ликвидацию их последствий было привлечено 32 единицы пожарной техники и 100 человек личного состава, - сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

В ведомстве отмечают, что в результате этих палов погибших и пострадавших не зарегистрировано. Однако специалисты предупреждают, что они опасны и могут закончиться плачевно, особенно если огонь перейдет с травы на постройки. Дым от таких возгораний вреден для здоровья людей.

В МЧС отмечают, что практически все подобные пожары происходят по вине человека. Практически все возгорания сухой травы происходят по вине человека. За пал травы, особенно в период особого противопожарного режима, действующим законодательством предусмотрена административная ответственность, в результате которой на виновных лиц, в зависимости от категории, налагается серьезный штраф. Если речь идет про юридическое лицо, то он может достигать 400 тысяч рублей.

Пожарные призывают быть осторожными и при возникновении чрезвычайных ситуаций звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи), а также единому телефону доверия областного ГУ МЧС России (846) 337-72-82.

ИСТОЧНИК KP.RU

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