"Крылья Советов" и "Рубин" объявили составы на матч 23-го тура РПЛ

СЕГОДНЯ 17:49 2019-04-12T17:49:17+03:00

Встреча начнется в 19-30 по самарскому времени на стадионе "Самара Арена"

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Совсем немного осталось до начала матча 23-го тура Российской Премьер-лиги между самарскими "Крыльями Советов" и казанским "Рубином". 12 апреля 2019 года, в День космонавтики, команды сойдутся на стадионе "Самара Арена". Перед игрой у хозяев выбыло несколько основных игроков.

- В игре с казанцами "Крыльям" не помогут Владимир Полуяхтов и Тарас Бурлак. Они пропустят матч из-за перебора карточек. Паул Антон и Джано Ананидзе не смогут сыграть из-за небольших повреждений. Также из-за травмы не попал в заявку на игру защитник Никита Чичерин, - сообщает пресс-служба "Крыльев".

Капитаном "КС" сегодня будет бывший игрок "Рубина" Сергей Рыжиков. Также отметим, что в стартовом составе "Рубина" два экс-игрока "Крыльев". С первых минут сыграют Евгений Башкиров и Ибрагим Цаллагов.

"Крылья Советов": Рыжиков, Денисов, Шишкин, Самарджич, Рохель, Самедов, Тимофеев, Мохаммед, Зиньковский, Канунников, Шейдаев.

Запасные: Конюхов, Овсянников, Зотов, Карпов, Ткачук, Киселёв, Яковлев, Корниленко, Вучичевич.

"Рубин": Коновалов Ив., Цаллагов, Сорокин, Степанов, Уремович, Камболов, Башкиров, Акбашев, Могилевец, Коновалов Иг., Сагитов.

Запасные: Бабурин, Тушев, Устинов, Микушин, Абдуллин, Агапов, Пантелеев, Шекари, Бухаров, Полоз.

Прямую трансляцию матча читайте на samara.kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU