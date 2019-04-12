"Крылья Советов" и "Рубин" объявили составы на матч 23-го тура РПЛ
Совсем немного осталось до начала матча 23-го тура Российской Премьер-лиги между самарскими "Крыльями Советов" и казанским "Рубином". 12 апреля 2019 года, в День космонавтики, команды сойдутся на стадионе "Самара Арена". Перед игрой у хозяев выбыло несколько основных игроков.
- В игре с казанцами "Крыльям" не помогут Владимир Полуяхтов и Тарас Бурлак. Они пропустят матч из-за перебора карточек. Паул Антон и Джано Ананидзе не смогут сыграть из-за небольших повреждений. Также из-за травмы не попал в заявку на игру защитник Никита Чичерин, - сообщает пресс-служба "Крыльев".
Капитаном "КС" сегодня будет бывший игрок "Рубина" Сергей Рыжиков. Также отметим, что в стартовом составе "Рубина" два экс-игрока "Крыльев". С первых минут сыграют Евгений Башкиров и Ибрагим Цаллагов.
"Крылья Советов": Рыжиков, Денисов, Шишкин, Самарджич, Рохель, Самедов, Тимофеев, Мохаммед, Зиньковский, Канунников, Шейдаев.
Запасные: Конюхов, Овсянников, Зотов, Карпов, Ткачук, Киселёв, Яковлев, Корниленко, Вучичевич.
"Рубин": Коновалов Ив., Цаллагов, Сорокин, Степанов, Уремович, Камболов, Башкиров, Акбашев, Могилевец, Коновалов Иг., Сагитов.
Запасные: Бабурин, Тушев, Устинов, Микушин, Абдуллин, Агапов, Пантелеев, Шекари, Бухаров, Полоз.
Прямую трансляцию матча читайте на samara.kp.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU