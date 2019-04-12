В «БКС Брокер» рассказали, как выгодно купить валюту перед праздниками
Однако это невыгодно – разница между покупкой и продажей доходит, как правило, до нескольких рублей. И если вы не хотите переплачивать, то стоит знать о плюсах совершения операций на бирже.
В ООО «БКС Брокер» рассказали, что биржевой курс доллара всегда выгоднее, так как банки устанавливают свой курс валюты, добавляя проценты к биржевому курсу. Простой и удобный способ заполучить доступ на валютный рынок - удаленно открыть счет в ООО «БКС Брокер» (без посещения офиса).
- Самостоятельно продавать и покупать валюту на Московской бирже можно с помощью брокера - отметил начальник управления интернет-трейдинга на валютных рынках ООО «БКС Брокер» Денис Казымаев. – Нужно просто установить приложение «Мой брокер», заполнить заявку и выгодно приобретать зарубежную валюту.
Компания ООО «БКС Брокер» входит в ФГ БКС, которая является крупнейшим брокером РФ, работает на рынке уже 23 года. Доля на Московской бирже - 22%. ФГ БКС оказывает помощь инвесторам в управлении денежными средствами.
ИСТОЧНИК KP.RU