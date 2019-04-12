2019-04-12T19:13:17+03:00
Происшествия

В Самаре на Авроре загорелась "Приора", очевидцы сделали фото

На месте происшествия работали сотрудники УГИБДД
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Очевидцы сделали фото с места событийОчевидцы сделали фото с места событийФото: соцсети
Изменить размер текста:

ЧП произошло сегодня днем, в пятницу 12 апреля, в областной столице. В районе пересечения улиц Партизанской и Авроры загорелся автомобиль "Лада Приора".

- Горело в салоне. Пламя было серьезное, дымило очень сильно. Люди возле машины пытались потушить все своими силами, вроде как приезжали спасатели, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" местный житель Валерий П. (имя изменено).

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. Один из них снимал происходящее на камеру своего телефона. По предварительной информации, в результате возгорания обошлось без пострадавших. Из-за случившегося по указанному адресу образовалась небольшая пробка. Сейчас специалисты устанавливают причину пожара и ущерб от него.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре неизвестные "заминировали" торговый центр "Вива Лэнд"
«МегаФон ТВ» начнет показ финала «Игры престолов» в день премьеры
"Крылья Советов" и "Рубин" объявили составы на матч 23-го тура РПЛ
Самару накрыла волна пожаров с сухой травой, МЧС призывает горожан к осторожности
Самарские братья-рапиристы завоевали «золото» на первенстве мира по фехтованию
В выходные в Самарской области похолодает и пойдет дождь
Бизнесмену Сергею Шатило и экс-замглавы минздрава Самарской области грозит по 4 года колонии за сговор
Никто не пострадал: в полиции сообщили подробности ДТП на Тухачевского в Самаре с участием 7 машин
Сказочный город Ростов Великий и музей-усадьба Николая Некрасова: самарцев зовут в круиз до Ярославля
В Самарской области в перевернувшейся в озеро машине нашли мертвого мужчину
В Самаре замдиректора резинотехнического завода пойдет под суд за коммерческий подкуп
В Самарской области возобновят работу консультативные пункты и «горячие линии» по вопросам весеннего призыва
Ушел из жизни директор Поволжского государственного колледжа Владимир Гусев
Горожан просят поддержать проект самарского стрит-арта «Истории чемпионов», которые претендуют на нью-йоркскую премию
В «КП-Самара» пройдет пресс-конференция, посвященная переходу на электронный документооборот по регистрации и реорганизации бизнеса
В Тольятти спасли 20-летнего парня, который пытался спрыгнуть с крыши недостроя
«Передавайте привет инопланетянам»: жители Самары записали видеопоздравление Олегу Кононенко с Днем космонавтики
Житель Самары догнал на машине похитителей шкафа и заставил вернуть его на место