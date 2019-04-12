В Самаре на Авроре загорелась "Приора", очевидцы сделали фото

СЕГОДНЯ 19:13 2019-04-12T19:13:17+03:00

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ЧП произошло сегодня днем, в пятницу 12 апреля, в областной столице. В районе пересечения улиц Партизанской и Авроры загорелся автомобиль "Лада Приора".

- Горело в салоне. Пламя было серьезное, дымило очень сильно. Люди возле машины пытались потушить все своими силами, вроде как приезжали спасатели, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" местный житель Валерий П. (имя изменено).

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. Один из них снимал происходящее на камеру своего телефона. По предварительной информации, в результате возгорания обошлось без пострадавших. Из-за случившегося по указанному адресу образовалась небольшая пробка. Сейчас специалисты устанавливают причину пожара и ущерб от него.

ИСТОЧНИК KP.RU