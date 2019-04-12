2019-04-12T21:16:20+03:00
Происшествия

При взрыве в частном доме в Рождествено пострадали муж и жена

Потерпевших госпитализировали с серьезными ожогами
Михаил ГОРЮНОВ
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Пострадавшие доставлены в больницуПострадавшие доставлены в больницуФото: Из личного архива
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Сегодня, в пятницу 12 апреля, в Волжском районе Самарской области произошло ЧП. В селе Рождествено в частном доме произошел взрыв.

- По имеющейся информации, там взорвался газовый баллон. Без пострадавших не обошлось. Ожоги получили хозяева жилой площади - женщина и мужчина 37 и 38 лет, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" источник, знакомый с ситуацией. \

К пострадавшим были вызваны медики, которые приняли решение о госпитализации супружеской пары. Ожоги у обоих очень серьезные. Сейчас с потерпевшими работают врачи. По факту происшествия проверку проводят сотрудники правоохранительных органов. По ее итогам будет принято процессуальное решение, а виновных привлекут к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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