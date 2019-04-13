В Чапаевске мотоциклист попал в больницу после столкновения с автобусом

СЕГОДНЯ 08:10 2019-04-13T08:10:40+03:00

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В Чапаевске полицейские проводят проверку по факту ДТП с участием автобуса и мотоцикла, которое произошло в четверг, 11 апреля, около 17:45.

- 34-летний водитель мотоцикла «Хонда» двигался по улице Щорса со стороны улицы Ульянова в направлении улицы Жуковского. По предварительной версии, мужчина превысил скорость и врезался в автобус ГАЗ 32213, который ехал в попутном направлении, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В результате произошедшего мотоциклист получил различные травмы, с которыми его госпитализировали в больницу. Известно, что он и водитель автобуса на момент ДТП находились в трезвом состоянии. Сейчас полицейские продолжают выяснять все детали случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU