Одна в Майми, вторая в Дубае: самарцы сравнивают грудь и фигуру жен местных олигархов

СЕГОДНЯ 08:24 2019-04-13T08:27:44+03:00

Теперь у Самары есть две супруги олигархов для обсуждений

Супруга колбасного короля из Тольятти и дама сердца олигарха Шаповалова ведут очень похожие инстаграм-странички, где делятся своими буднями на светских раутах и в спортзалах

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У самарцев новая тема для обсуждений: горожане с интересом сравнивают жен олигархов из Самарской области. Инстаграм-страничка жены колбасного короля Виктории Кузичкиной в последние дни, видимо, приобрела несколько сотен новых подписчиков. Красотка, обитающая в Майями, ведет свой блог, где рассказывает о буднях обычной семьи миллионеров. День рождения дочки с гостем из Турции - знаменитым "турецким мясником" Нусретом Гекче, фото в стиле ню из ванной, откровенные наряды. Все это напомнило горожанам еще одну красавицу - жену олигарха Шаповалова.

- На некоторых фотографиях женщин и не различишь. Вот что значит стандарты красоты миллионеров, - шутят жители Самары.

Странички женщин и в саи. Вот недавно они практически одновременно выложили фото из спортзала. Ксения Царицына под ней написала, что если лето длится весь год, нет времени "сачковать" и пропускать тренировки. А Виктория рассказала, что попала в тренажерку в 14 лет и занятия ее вдохновляют.

Но охотнее всего горожане сравнивают не размышлению супруг миллионеров, а их фигуры и, конечно, бюсты, которые дамы охотно выставляют напоказ. 5 марта своими роскошными формами поделилась Виктория Кузичкина:

v_kuze Мы получаем в жизни то, чему мы соответствуем

Фото в инстаграме Ксении Царицыной появляются более регулярно.

ksenia_tsaritsina Hey,Guys!!!How many of u are living in Dubai or any Emirate? write #hidubai if u are living there Shukran

Ждем ответа от жены колбасного магната. Интересно, а сами женщины знают о приписываемом им молвой противостоянии?

Что-то общее в дамах, конечно, есть

ИСТОЧНИК KP.RU