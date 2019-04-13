В апреле будет представлен проект скоростного железнодорожного сообщения между Самарой и Тольятти

СЕГОДНЯ 11:01 2019-04-13T11:01:33+03:00

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В Самарской области продолжается разработка проектов по созданию новых железнодорожных направлений. Речь идет о строительстве ж/д ветки до особой экономической зоны Тольятти (ОЭЗ) и скоростной линии между Самарой, аэропортом Курумоч и Автоградом. В пятницу, 12 апреля, эти вопросы поднимались на встрече губернатора Дмитрия Азарова с начальником Куйбышевской железной дороги Рашидом Сайбаталовым.

- Строительство железнодорожной ветки в ОЭЗ даст колоссальный импульс Тольятти: она позволит привлечь новых резидентов и поможет развитию уже существующих. Регион готов даже взять на себя обязательства по гарантированному финансовому потоку, привлечению дополнительных инвесторов в ОЭЗ. Проект выгоден и РЖД, и, конечно же, нашему региону, поэтому я не сомневаюсь в его успехе, - сказал глава региона.

Отметим, что проект ж/д ветки в ОЭЗ Тольятти получил предварительное одобрение в августе прошлого года. Сейчас уже достигнута принципиальная договоренность о реализации проекта. Идет его детальная проработка. Предполагается, что длина ветки от Тольятти до ОЭЗ составит около 14 км.

Что касается развития скоростного железнодорожного сообщения между Самарой, аэропортом Курумоч и Автоградом, то на данный момент специалисты рассматривают различные варианты и изучают оптимальные маршруты с учетом мнения граждан. Планируется, что этот проект представят на заседании экспертного совета компании «РЖД» в третьей декаде апреля.

Также участники совещания обсудили возможность размещения в Самарской области транспортно-логистического центра федерального уровня. Для этого нужна площадка в 85 га, наличие федеральных и региональных трасс, а также возможность подключения к электроснабжению мощностью не менее 5 Мегаватт. На создание такого проекта сейчас претендуют многие регионы ПФО, но Дмитрий Азаров намерен добиться его реализации именно в Самарской области.

Кроме того, на встрече губернатора и главы КбшЖД был поднят вопрос о необходимости строительства новых пешеходный переходов через ж/д пути. По мнению Рашида Сайбаталова, в регионе необходимо построить 11 путепроводных развязок и закрыть 14 переездов. Воплотить в жизнь эту идею железнодорожники планируют в течение трех лет. На эти цели будут выделены как деньги регионального правительства, так и РЖД.

ИСТОЧНИК KP.RU