2019-04-13T12:54:11+03:00
Происшествия

В Самаре на Галактионовской полыхал двухэтажный дом

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал
Анастасия ФИЛАТОВА
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На место ЧП выезжали 31 пожарный и 8 спецмашинНа место ЧП выезжали 31 пожарный и 8 спецмашинФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В ночь на субботу, 13 апреля, в Ленинском районе Самары произошел пожар. На улице Галактионовской, 221 загорелся двухэтажный дом.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 3:42. На место происшествия выезжали 31 пожарный и 8 единиц техники. К моменту их приезда огонь охватил территорию площадью 80 квадратных метров. Горело неэксплуатируемое здание, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Потушить возгорание пожарные смогли в 4:27. Происшествие обошлось без пострадавших. В настоящее время причины пожара и ущерб от него устанавливают специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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