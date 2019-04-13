В Самаре на Галактионовской полыхал двухэтажный дом

СЕГОДНЯ 12:54 2019-04-13T12:54:11+03:00

На место ЧП выезжали 31 пожарный и 8 спецмашин Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал

Изменить размер текста: A A

В ночь на субботу, 13 апреля, в Ленинском районе Самары произошел пожар. На улице Галактионовской, 221 загорелся двухэтажный дом.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 3:42. На место происшествия выезжали 31 пожарный и 8 единиц техники. К моменту их приезда огонь охватил территорию площадью 80 квадратных метров. Горело неэксплуатируемое здание, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Потушить возгорание пожарные смогли в 4:27. Происшествие обошлось без пострадавших. В настоящее время причины пожара и ущерб от него устанавливают специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU