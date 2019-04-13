МЧС предупреждает самарцев о сильном ветре до 18 м/с и дожде

СЕГОДНЯ 14:12 2019-04-13T14:12:58+03:00

Жителей региона призывают быть осторожнее и не выходить 14 апреля из дома без крайней необходимости

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На Самарскую область надвигается непогода. Синоптики прогнозируют, что в воскресенье, 14 апреля, регион захватят сильный ветер и дождь.

- с 7 до 19 часов 14 апреля местами по Самарской области будет идти небольшой и умеренный дождь. Ожидается северо-восточный ветер со скоростью 8-13 м/с, местами его порывы будут достигать 15-18 м/с. Температура воздуха по области днем будет держаться в пределах +7...+12 °С, а в Самаре +9... +11 °С, - сообщили в Приволжском УГМС.

Из-за ухудшения погоды ГУ МЧС по Самарской области просит жителей быть осторожнее на улицах: при возможности не выходить из зданий; не оставлять детей без присмотра; не ходить и не стоять рядом с деревьями, ЛЭП, рекламными щитами, недостроенными зданиями. Машину стоит поставить в гараж или припарковать ее вдали от деревьев. Водителей сотрудники МЧС призывают быть внимательнее на дорогах и не лихачить.

ИСТОЧНИК KP.RU