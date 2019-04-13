2019-04-13T15:12:28+03:00
Общество

Легендарный российский борец Александр Карелин проведет мастер-класс в Самаре

Известный спортсмен посетит в областной столице турнир по греко-римской борьбе
Анастасия ФИЛАТОВА
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Александр Карелин приехал в Самару вместе с другими знаменитыми борцами страныАлександр Карелин приехал в Самару вместе с другими знаменитыми борцами страныФото: Кристина БРАЖНИКОВА
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В субботу, 13 апреля, в Самаре стартовал I Всероссийский турнир по греко-римской борьбе среди юношей «Новая высота» памяти Игоря Найвальта. В соревнованиях примут участие свыше 270 атлетов из более чем 20 регионов России, а также Казахстана и Луганской Народной Республики. Турнир посетит легендарный спортсмен, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и девятикратный чемпион мира Александр Карелин. Он проведет в Самаре мастер-класс. Об этом сообщает Федерация спортивной борьбы России.

- Этот турнир - возможность для молодых борцов пройти экзамен на силу, выносливость и мастерство, проявить свои лучшие качества, приблизиться к новым высотам, - отметил Александр Карелин.

Добавим, что помимо Александра Карелина турнир в Самаре посетят и другие известные борцы. Это двукратный чемпион Европы, трехкратный чемпион мира, чемпион Олимпийских игр 1992 года Мнацакан Искандарян; обладатель Кубка мира по греко-римской борьбе, мастер спорта международного класса Алексей Колесников и двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе, двукратный чемпион Европы, участник Олимпийских игр 1988, 1992, 1996 годов Александр Игнатенко. Турнир продлится до 14 апреля включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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