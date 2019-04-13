2019-04-13T16:08:17+03:00
Происшествия

В Сызрани во время гидроиспытаний сотрудник коммунальной службы обварился в кипятке

Мужчина получил серьезные ожоги ног
Анастасия ФИЛАТОВА
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Сейчас пострадавший находится в областном ожоговом центреСейчас пострадавший находится в областном ожоговом центреФото: Архив "КП"
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В Сызрани во время гидравлических испытаний на теплосетях произошло ЧП. один из работников коммунальной службы получил серьезные ожоги ног, пишет КТВ-Луч.

По предварительным данным, все произошло 10 апреля на улице Гагарина в Юго-Западном районе Сызрани. В тот день там в доме № 18 прорвало трубы. На место приехала бригада МУП "ЖЭС". При проведении ремонтных работ один из мужчин обварился в кипятке.

Известно, что рабочий получил ожоги ног 2-3 степени. Его госпитализировали в местную больницу, однако уже на следующий день пострадавшего перевели в Самарский областной ожоговый центр.

Напомним, 10 апреля из-за гидравлических испытаний в Сызрани произошел порыв на теплосетях, что в итоге привело к провалу грунта и асфальта на улице Комарова. К счастью, это происшествие обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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