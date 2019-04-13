2019-04-13T17:10:06+03:00
Происшествия

В Самарской области двое сельских лыжников обокрали дачные дома на 160 тысяч рублей

Мужчины всю зиму похищали из чужих домов одежду и электроприборы, но потом попались полицейским
Анастасия ФИЛАТОВА
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Мужчины добирались до дач на лыжах, разбивали окна в домах и забирали, что "плохо" лежитМужчины добирались до дач на лыжах, разбивали окна в домах и забирали, что "плохо" лежит
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В Самарской области в ближайшее время предстанут перед судом двое жителей поселка Петра Дубрава. Мужчин обвиняют в нескольких эпизодах краж из дачных домиков. Ущерб от их действий составил более 160 тысяч рублей.

По данным полицейских, 32-летний ранее судимый мужчина с декабря 2018 года по январь этого года как минимум 9 раз обокрал дачные домики в СНТ в Красноярском районе. Он похищал оттуда одежду, предметы быта, электроприборы. Позже он встретил своего ранее не судимого 44-летнего односельчанина и предложил ему вместе обворовывать чужие дома. Мужчина согласился. В итоге до того, как их задержали полицейские, они успели обокрасть еще 3 дома.

- Злоумышленники добирались до мест своих будущих краж на лыжах. В дома они проникали, предварительно разбив окно. Все похищенное они в дальнейшем складывали в одном из дачных домов, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В отношении мужчин было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Недавно правоохранители завершили его расследование и передали на рассмотрение в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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