2019-04-13T18:12:44+03:00
Общество

Министр культуры Сергей Филиппов прочитал текст Тотального диктанта 2019 в Самаре

Чиновник выступил диктатором на одной из площадок акции - в Самарском университете
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Сергей ФилипповФото: Сергей ФилипповФото: Twitter.com
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В субботу, 13 апреля, в Самаре, как и во многих других городах России, прошел Тотальный диктант 2019. Центрами по проверке грамотности горожан сегодня стали 11 учебных заведений и библиотек. В них изъявили желание протестировать свои знания более 1,3 тысяч самарцев самых разных возрастов. Также участие в Тотальном диктанте принял министр культуры Самарской области Сергей Филиппов. Он читал текст на одной из площадок мероприятия.

- Принял участие в замечательной акции - Тотальном диктанте. Прочитал текст в Самарском университете. Очень внимательные, умные и приятные лица у участников. Получил большое удовольствие, - рассказал Сергей Филиппов.

Вот так прошел Тотальный диктант в областной детской библиотеке

Вот так прошел Тотальный диктант в областной детской библиотеке

Отметим, что помимо Самарского университета эта акция сегодня прошла еще и в социально-педагогическом университете, областной научной универсальной библиотеке, юношеской библиотеке, детской библиотеке и в историческом парке «Россия – Моя история». Во многих из них тексты читали известные жителям региона люди: главный режиссер Самарского академического театра драмы Валерий Гришко, актриса драмтеатра Ольга Жукова, актер театра-студии «Грань» Даниил Богомолов

ИСТОЧНИК KP.RU

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