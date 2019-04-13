Мэр Елена Лапушкина взялась за грабли: в Самаре прошел Гагаринский субботник

СЕГОДНЯ 19:14 2019-04-13T19:15:38+03:00

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Сегодня, 13 апреля, в Самаре прошел Гагаринский субботник. На уборку парков, скверов и дворов, по данным городской мэрии, вышли более 33 тысяч человек. Среди них чиновники, депутаты, КВНщики, школьники и студенты. Также в мероприятии приняла участие глава города Елена Лапушкина. На Гагаринский субботник она пришла в "космической" футболке. Свою посильную помощь в уборке скопившегося за зиму мусора мэр оказывала в сквере Мичурина.

КВНщики наводили порядок возле "Ракеты"Фото: Twitter.com

- На субботник сегодня вышли не только муниципальные служащие и представители коммунальных служб, но и общественные организации, творческая молодежь и активные жители. Это, безусловно, радует, также как и то, что нам очень повезло с погодой, - отметила Елена Лапушкина.

В Красноглинском районе жителям пришлось бороться с залежами все никак не тающего снегаФото: Twitter.com

Так, в рамках Гагаринского субботника самарцы сегодня приводили в порядок улицы Ленинградскую, Молодогвардейскую, сквер "Дубовый колок", парки, территорию возле "Ракеты". Где-то жители убирали мусор, застарелую листву и ветки, где-то чинили поломанные ограждения, а где-то ворошили снег, чтобы он быстрее растаял, и весна наконец вступила в свои права. Отметим, что в субботнике принимало участие не только взрослое поколение, но и совсем юные самарцы. Благодаря усилиям всех участников генеральной уборки город стал намного чище. Напомним, что впереди еще общегородской субботник. Он пройдет 20 апреля.

На субботнике активно помогали и совсем юные самарцыФото: Twitter.com

ИСТОЧНИК KP.RU