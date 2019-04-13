2019-04-13T19:15:38+03:00
Общество

Мэр Елена Лапушкина взялась за грабли: в Самаре прошел Гагаринский субботник

13 апреля приводить в порядок город вышли более 33 тысяч самарцев
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: администрация СамарыФото: администрация СамарыФото: Twitter.com
Изменить размер текста:

Сегодня, 13 апреля, в Самаре прошел Гагаринский субботник. На уборку парков, скверов и дворов, по данным городской мэрии, вышли более 33 тысяч человек. Среди них чиновники, депутаты, КВНщики, школьники и студенты. Также в мероприятии приняла участие глава города Елена Лапушкина. На Гагаринский субботник она пришла в "космической" футболке. Свою посильную помощь в уборке скопившегося за зиму мусора мэр оказывала в сквере Мичурина.

КВНщики наводили порядок возле "Ракеты" Фото: Twitter.com

КВНщики наводили порядок возле "Ракеты"Фото: Twitter.com

- На субботник сегодня вышли не только муниципальные служащие и представители коммунальных служб, но и общественные организации, творческая молодежь и активные жители. Это, безусловно, радует, также как и то, что нам очень повезло с погодой, - отметила Елена Лапушкина.

В Красноглинском районе жителям пришлось бороться с залежами все никак не тающего снега Фото: Twitter.com

В Красноглинском районе жителям пришлось бороться с залежами все никак не тающего снегаФото: Twitter.com

Так, в рамках Гагаринского субботника самарцы сегодня приводили в порядок улицы Ленинградскую, Молодогвардейскую, сквер "Дубовый колок", парки, территорию возле "Ракеты". Где-то жители убирали мусор, застарелую листву и ветки, где-то чинили поломанные ограждения, а где-то ворошили снег, чтобы он быстрее растаял, и весна наконец вступила в свои права. Отметим, что в субботнике принимало участие не только взрослое поколение, но и совсем юные самарцы. Благодаря усилиям всех участников генеральной уборки город стал намного чище. Напомним, что впереди еще общегородской субботник. Он пройдет 20 апреля.

На субботнике активно помогали и совсем юные самарцы Фото: Twitter.com

На субботнике активно помогали и совсем юные самарцыФото: Twitter.com

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тольятти BMW влетел в столб после столкновения с маршруткой
В Тольятти управляющую компанию заподозрили в хищении денег за "коммуналку"
Министр культуры Сергей Филиппов прочитал текст Тотального диктанта 2019 в Самаре
В Самарской области двое сельских лыжников обокрали дачные дома на 160 тысяч рублей
В Сызрани во время гидроиспытаний сотрудник коммунальной службы обварился в кипятке
Легендарный российский борец Александр Карелин проведет мастер-класс в Самаре
МЧС предупреждает самарцев о сильном ветре до 18 м/с и дожде
В Самарской области школьник три раза отправлял вместо себя на ЕГЭ другого человека
В Самаре на Галактионовской полыхал двухэтажный дом
В Сызрани на водно-гребной базе вместо обрушившегося из-за снега ангара с лодками построят новый
В Самаре суд продлил арест бывшему топ-менеджеру "Прогресса" Наумову до июля
В апреле будет представлен проект скоростного железнодорожного сообщения между Самарой и Тольятти
В Сызрани рыбак спас пятерых уплывших на льдине детей
В Самаре на улице Свободы 13-летний школьник угодил под колеса Renault
В Самаре на Никитинской возле детской площадки "выросла" огромная куча мусора
В Самаре автобус № 9 по выходным станет ходить раньше
Одна в Майми, вторая в Дубае: самарцы сравнивают грудь и фигуру жен местных олигархов
В Чапаевске мотоциклист попал в больницу после столкновения с автобусом
Отказали три раза: жене самарского олигарха Ксении Царицыной не дают визу в Америку на конкурс "Миссис Мира"
В сети появилось видео массового ДТП на Тухачевского, которое устроил водитель Mazda
При взрыве в частном доме в Рождествено пострадали муж и жена