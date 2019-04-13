2019-04-13T20:08:27+03:00
Происшествия

В Тольятти BMW влетел в столб после столкновения с маршруткой

Помощь медиков понадобилась пассажирам микроавтобуса
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Происшествия ТольяттиФото: Происшествия ТольяттиФото: vk.com
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Днем в субботу, 13 апреля, на Приморском бульваре в Тольятти произошло серьезное ДТП с участием общественного транспорта. Там в районе пересечения с улицей Революционной столкнулись маршрутка № 99 и автомобиль BMW.

- Водитель микроавтобуса, двигаясь по Приморскому бульвару со стороны Московского проспекта, решил повернуть на улицу Революционную к 6 кварталу. При маневре он не пропустил иномарку, которая ехала в прямом направлении, - сообщает группа "Происшествия Тольятти".

Маршрутка едва не лишилась одного колеса Фото: vk.com

Маршрутка едва не лишилась одного колесаФото: vk.com

После столкновения BMW врезался в столб, что касается маршрутки, то ей едва не вырвало правое переднее колесо. По предварительным данным, в аварии пострадали три пассажирки микроавтобуса: две девушки отделались испугом, еще одной женщине понадобилась помощь медиков. Водители не пострадали. В настоящее время полицейские проводят по факту ДТП проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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