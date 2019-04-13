В Самарской области недалеко от села Муранка загорелся камыш
По данным МЧС, угрозы населенному пункту нет
Пламя и дым видны издалека / Фото: Антон Суетов
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Вечером в субботу, 13 апреля, около села Муранка Шигонского района произошел большой травяной пожар. Там загорелся камыш. По словам местных жителей, пламя и дым от него видны издалека.
- На площади 120 квадратных метров отдельными очагами горит камыш. До ближайшего дома от места горения растительности около 500 метров, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
По данным оперативного ведомства, сейчас пламя движется в направлении реки Уса, то есть в противоположную от села сторону. Угрозы населенным пунктам нет.
ИСТОЧНИК KP.RU