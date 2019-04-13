В Красноярске волейбольная «Нова» потерпела поражение от «Енисея»

СЕГОДНЯ 21:04 2019-04-13T21:04:35+03:00

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В субботу, 13 апреля, в Красноярске прошел 4 тур плей-аут Суперлиги по волейболу между командой из Самарской области «Нова» и местным клубом «Енисей». К сожалению, новокуйбышевским волейболистам не удалось одержать в этой встрече победу. Они проиграли со счетом 3:1.

Игра с самого начала не задалась для «Новы». Первую партию она уступила со счетом 25:20, во второй - заметно приблизилась к красноярцам, но тоже не смогла завершить ее в свою пользу - 25:23. А вот в третьем периоде новокуйбышевцы все-таки смогли превзойти соперника - 23:25. Несмотря на это, в четвертой партии преимущество вновь оказалось на стороне «Енисея» - 25:22. В итоге матч закончился уверенной победой красноярской команды.

По итогам этой встречи «Енисей» поднялся на 11 место в турнирной таблице, а «Нова» наоборот опустилась. Теперь команда из Самарской области занимает 12 позицию. Отметим, что команда, которая займет 14 место, покинет Суперлигу. У новокуйбышевцев еще есть шанс улучшить свои позиции. В воскресенье, 14 апреля, им предстоит сыграть с «Ярославичем».

ИСТОЧНИК KP.RU