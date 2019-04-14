В Самарской области ищут женщину, о которой родственники не слышали уже 17 лет

СЕГОДНЯ 09:52 2019-04-14T09:52:13+03:00

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В Самарской области родственники ищут любые сведения о женщине, о которой они ничего не слышали уже семнадцать лет. Речь идёт о 42-летней Юлии Владимировне Беловой из Чапаевска. Женщина ранее была судима.

- Пропавшей женщине на вид на вид 40-45 лет, рост средний 165-170 см., среднего телосложения, лицо смуглое, волосы прямые, глаза карие, - говорится в описании ГУ МВД РФ по Самарской области.

Известно, что женщина не выходит на связь с 2002 года. Всех, кто знает о пропавшей женщине хоть что-нибудь, просят обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефонам (884646) 2-11-02 или 020.

ИСТОЧНИК KP.RU