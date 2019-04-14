Самарские красавицы не прошли в топ-20 конкурса Мисс Россия - 2019

СЕГОДНЯ 10:21 2019-04-14T10:26:09+03:00

В этом году Самарскую область представляли три участницы Фото: другой источник.

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Самарские участницы конкурса Мисс Россия - 2019 в этом году снова не добились успеха. На соревнованиях наш регион представляли три девушки: Ксения Белова, Дарья Митичкина, Анна Харисова. Ни одна из них не прошла в ТОП-20 по оценкам жюри. В полтзовательском голосовании наши красотки тоже не достигли вершин. Больше всех голосов у Дарьи Беловой, её отметили больше 3 тыс. человек.

- Победительницей конкурса стала Алина Санько, 20-летняя студентка из Азова, - сообщает сайт KP.RU.

Самарские красотки очень давно не побежали в конкурсе Мисс Россия. В прошлом году регион представляла только одна участница.

ИСТОЧНИК KP.RU