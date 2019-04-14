В Сызранском районе ночью сгорел дом вместе с сараями и баней

СЕГОДНЯ 11:28 2019-04-14T11:28:04+03:00

В пожаре по предварительным данным никто не пострадал

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В Сызранском районе в деревне Черемоховка этой ночью вспыхнул страшный пожар. Огонь охватил жилое здание вместе со всеми надворными постройками. Пожар начался около трех часов ночи.

- Пожарные прибыли на место, дом горел открытым пламенем, вспыхнули уже и надворные постройки. Пожар распространился на 150 кв.м. - сообщили в ГУ МЧС РФ по Самарской области.

На пожар выезжали три единицы техники и одиннадцать человек состава пожарной бригады. Огонь удалось ликвидировать, не допустив его распространения на соседние здания. Пострадавших в огне по предварительным данным нет. Специалистам предстоит установить возможные причины пожара и ущерб, нанесенный огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU