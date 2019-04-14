В Тольятти в столкнувшемся с БМВ автобусе пострадали школьница и пенсионерка
В Тольятти в серьезную аварию попала маршрутка номер 99. Она ехала по Приморскому бульвару в сторону ул. Юбилейная. За рулем пассажирского микроавтобуса Пежо находился 56-летний водитель.
- Поворачивая на перекрестке на зеленый свет, он не пропустил БМВ, которая ехала по встречке на перпендикулярной дороге. За рулем легковушки сидел 37-летний мужчина. В итоге произошло столкновение, - рассказали в ГУ МВД РФ по Самарской области.
В итоге происшествия пострадали две пассажирки маршрутки. Помощь медиков понадобилась 69-летней пенсионерке, которая получила ссадины и больно ушибла грудную клетку. Также пострадала 16-летняя девочка, которая одна возвращалась домой с прогулки. У нее диагностировали сотрясение головного мозга. Обеих пострадавших отправили на амбулаторное лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU