А девушки потом? Самарские росгвардейцы сняли клип к дню рождения авиаотряда спецназначения
Правда, главным героем есни стали вертолетчики - и, конечно же, именно их машины с пропеллером
Росгвардейцы сняли клип
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В Самаре сняли клип ко Дню рождения авиаотряда специального назначения. Актерами стали сотрудники Росгвардии. Известную песню "Первым делом самолеты" перепели, заменив самолеты на вертолеты - ведь именно на этих машинах работает авиаотряд.
- Первым делом вертолеты, а девушки потом, - заявляют лирические герои клипа. Правда, красавицы в фирменной одежде в клипе тоже есть.
Заканчивается клип встречей пилотом с коллегами - красавицами в погонах на земле. Те дарят им цветы. Оцените творчество Росгвардии в Самаре: вам понравился клип?
Самарские росгвардейцы сняли клип.
ИСТОЧНИК KP.RU