Вся жизнь - игра? "ВолгаФест-2019" в Самаре скорее всего пройдет 8-9 июня

СЕГОДНЯ 14:24 2019-04-14T14:24:48+03:00

В прошлом году на фестивале побывали иностранные гости

Масштабный фестиваль набережных в этом году посвящен теме "Игра" и станет частью всероссийского театрального марафона

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Стало известно, что "ВолгаФест - 2019" в Самаре пройдет 8-9 июня. Это предварительная дата, но скорее всего состоится он в эти даты. Об этом сообщил глава министерства культуры региона Сергей Филиппов. Организаторы отметили, что дату проведения фестиваля официально объявят завтра, в понедельник 15 апреля. Также в этот день приоткроют некоторые подробности будущей программы фестиваля.

- В этом году темой фестиваля станет "Игра", - расказали организаторы "ВолгаФеста".

Также известно, что в этом году фестиваль станет частью театрального всероссийского марафона. Возможно, театру будет посвящена работа нескольких площадок "ВолгаФеста".

В прошлом году на ВолгаФест приезжали в том числе и иностранные гости. Например, французские архитекторы построили картонный маяк прямо рядом с Засекиным. Подробности о том, как проходил ВолгаФест 2018 смотрите здесь >>>

ИСТОЧНИК KP.RU