2019-04-14T14:40:38+03:00
Общество

Под потолком самарского ТЦ поселился космонавт из скотча

Свое творчество горожанам художники подарили в День космонавтики
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Вот такого космического героя сотворили самарские художники-новаторыВот такого космического героя сотворили самарские художники-новаторы
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В самарском торговом центре "Космопорт" практически под потолком появился огромный космонавт. Масштабную инсталляцию из скотча создали самарские художники -новаторы Евгений Селянкин и Сергей Шувалов. Подарить свое творчество горожанам они решили в День космонавтики. Чтобы удивить красавца в космосе нужно поднять голову вверх. Горожане уже оценили современное искусство и остались довольны.

- Это наша идея, мы хотели поздравить самарцев с Днем космонавтики. Использовали в работе тканевую клейкую ленту, всего ушло около 130 погонных метров, - рассказали авторы необычной картины.

Евгений Селянкин уже давно занимается созданием портретов с помощью скотча. В Самаре таких специалистов как он больше нет. Также мужчина занимается промышленным альпинизмом, эти навыки тоже пригодились ему при создании картины на высоте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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