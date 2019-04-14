В парке Гагарина в Самаре уберут поломанную детскую площадку

СЕГОДНЯ 17:36 2019-04-14T17:36:52+03:00

Площадка не в самом лучшем состоянии

А вот установят ли на ее месте новую - пока вопрос

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В Самаре в парке Гагарина обнаружилась очень сильно искалеченная детская площадка. Фотографиями небезопасных аттракционов поделились в социальных сетях жители города.

- Гибок обвалился, рядом с площадкой ямы. Это нужно устранить до того, как начнется сезон и в парке будут активно гулять мамочки с детьми, - отмечает автор фото.

В МАУ "Парки Самары" на сообщение тут же ответили Здесь уточнили, что площадка будет демонтирована.

- Пользование ею небезопасно, - заметили здесь. Правда, признались, что новую поставят только в том случае, если найдутся деньги. Если же этого не произойдет - пока площадки не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU