В Самаре девушка за рулем "двенадцатой" влетела в ГАЗель и перевернулась

СЕГОДНЯ 17:55 2019-04-14T17:55:18+03:00

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Неприятное ДТП случилось ночью с 13 на 14 апреля в Самаре. Девушка за рулем отечественной легковушки ехала по улице Советской Армии около полуночи. В районе улицы Дыбенко она не справилась с управлением и влетела в ГАЗель на полном ходу.

- От удара "двенадцатая" несколько раз перевернулась. Желтый автомобиль сильно порежден. Девушку увезли на скорой, она была жива, - рассказывают очевидцы событий.

Проверку по факту ДТП сейчас проводит полиция, им предстоит разобраться, кто был прав, а кто виноват в произошедшем.

ИСТОЧНИК KP.RU