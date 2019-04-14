2019-04-14T19:00:05+03:00
Общество

Коровы пасутся на помойке: в Самарской области на территории национального парка устроили свалку

Жители Рождествено обратились к губернатору Дмитрию Азарову на помощь
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Откуда взялась свалка в центре нацпарка?Откуда взялась свалка в центре нацпарка?
Изменить размер текста:

В Самарской области на территории национального парка Самарская лука, вблизи села Рождествено появилась несанкционированных свалка. На довольно обширной территории валяется мусор, который, как будто, просто вывезли с мусорных контейнеров. Среди пакетов с пластиком пасятся коровы. Вдалеке виднеется лес.

- Просим обратить внимание. В национальном парке экологическая катастрофа. Мы можем рассчитывать на вас? - пишет автор поста. Мобильная приёмная губернатора отреагировала на сообщение и попросила минлесхоз разобраться в происходящем.

КП-Самара будет следить за ситуацией.

Свалка в национальном парке в Самарской области. @D_Azaroff Да красиво! Но в Национальном парке Самарской Луке экологическая катастрофа, Почему вы молчите ? Прошёл целый день результата нет ! Мы можем рассчитывать на Вас ??? https://t.co/mCMaDgEOfD

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"У него белого пера не осталось!" В Самаре спасают почерневшего от мазута или нефти лебедя
В Самаре девушка за рулем "двенадцатой" влетела в ГАЗель и перевернулась
В парке Гагарина в Самаре уберут поломанную детскую площадку
Под потолком самарского ТЦ поселился космонавт из скотча
Вся жизнь - игра? "ВолгаФест-2019" в Самаре скорее всего пройдет 8-9 июня
А девушки потом? Самарские росгвардейцы сняли клип к дню рождения авиаотряда спецназначения
В Тольятти в столкнувшемся с БМВ автобусе пострадали школьница и пенсионерка
В Сызранском районе ночью сгорел дом вместе с сараями и баней
Самарские красавицы не прошли в топ-20 конкурса Мисс Россия - 2019
В Самарской области ищут женщину, о которой родственники не слышали уже 17 лет
В Сызрани в районе улицы Декабристов горела трава
В Самаре на Товарной BMW снес несколько столбов и перевернулся на крышу
В Красноярске волейбольная «Нова» потерпела поражение от «Енисея»
В Самарской области недалеко от села Муранка загорелся камыш
В Тольятти BMW влетел в столб после столкновения с маршруткой
Мэр Елена Лапушкина взялась за грабли: в Самаре прошел Гагаринский субботник