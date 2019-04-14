Коровы пасутся на помойке: в Самарской области на территории национального парка устроили свалку

СЕГОДНЯ 18:50 2019-04-14T19:00:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самарской области на территории национального парка Самарская лука, вблизи села Рождествено появилась несанкционированных свалка. На довольно обширной территории валяется мусор, который, как будто, просто вывезли с мусорных контейнеров. Среди пакетов с пластиком пасятся коровы. Вдалеке виднеется лес.

- Просим обратить внимание. В национальном парке экологическая катастрофа. Мы можем рассчитывать на вас? - пишет автор поста. Мобильная приёмная губернатора отреагировала на сообщение и попросила минлесхоз разобраться в происходящем.

КП-Самара будет следить за ситуацией.

Свалка в национальном парке в Самарской области. @D_Azaroff Да красиво! Но в Национальном парке Самарской Луке экологическая катастрофа, Почему вы молчите ? Прошёл целый день результата нет ! Мы можем рассчитывать на Вас ??? https://t.co/mCMaDgEOfD

ИСТОЧНИК KP.RU