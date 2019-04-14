2019-04-14T22:29:57+03:00
Спорт

Урок от легенды: российский борец Александр Карелин провел для самарских спортсменов мастер-класс

Юным борцам - участникам турнира по греко-римской борьбе - показали важные, но порой малозаметные детали ведения поединка
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В Самаре прошел мастер-класс прославленных борцовВ Самаре прошел мастер-класс прославленных борцов
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Прославленный российский и советский борец классического стиля, трехкратный олимпийский чемпион и девятикратный чемпион мира Алексанр Карелин побывал в Самаре. Он стал почетным гостем турнира "Новая высота - 2019" вместе с олимпийским чемпионом и заслуженным тренером России Мнацканом Искандаряном и Александром Игнатенко, двукратным чемпионом мира. И даже провел мастер -класс для юных борцов.

- В субботу Александр Карелин, который сейчас является депутатом Госдумы, принял участие в круглом столе со спортивной общественностью Самары и пообещал разобраться в целом ряде озвученных проблем, которые сегодня мешают развитию различных видов спорта, - сообщается в пресс-релизе.

Затем три почетных гостя провели мастер-класс для ребят, которые стали участниками турнира. Они показали мальчишкам и девчонкам фирменные приемы, а также интересные детали поединка: например, как подходить к сопернику после стартового свистка, каким должно быть положение ног при проведении приемов в стойке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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