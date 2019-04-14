Умер мужчина, пострадавший от взрыва газового баллона в доме в Рождествено Самарской области

14 Апр 23:00 2019-04-14T23:35:52+03:00

В больнице сначала оказались двое супругов. За жизнь женщины борются врачи. Дети пары не пострадали

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В больнице скончался один из пострадавших от взрыва газового баллона в селе Рождествено Самарской области. С ожогами еще в пятницу в больницу доставили мужа и жену 37 и 38 лет. Они чем-то занимались у себя дома на ул. Шоссейной в селе Волжского района. И произошел несчастный случай.

- Один из супругов умер на следующий день после ЧП, 13 апреля, второй из них в очень тяжелом состоянии. У женщины сразу было обожжено 90% кожных покровов, у мужчины - 60%, - сообщили в минздраве Самарской области. К счастью, не пострадали дети супругов. Сейчас двое детей находятся у родственников.

Скорее всего, причиной ЧП была неправильная эксплуатация газового оборудования. Во всем предстоит разобраться специалистам.

ИСТОЧНИК KP.RU