Игру "Крылья Советов" - "Рубин" посмотрели 13,7 тыс зрителей. Это меньше, чем в Грозном

СЕГОДНЯ 23:20 2019-04-14T23:20:49+03:00

Прошедший в Самаре матч 23 тура попал в топ-5 по посещаемости в РПЛ

Изменить размер текста: A A

На "Самара Арене" игру "Крылья Советов" - "Рубин" в 23 туре РПЛ посмотрели 13 761 зритель. Это пятая по посещаемости игры этого уикэнда. Больше всего людей пришли полюбоваться игрой "Зенит" - "Анжи" в Санкт-Петербурге. Билеты купили 44,7 тыс. человек. 44,1 тыс человек следили за противостоянием красно-белых и "Ростова" на "Ростов-Арене".

- В Москве за игрой ЦСКА - Оренбург следили 16,4 тыс зрителей. На четвертом месте матч "Ахмат" - "Локомотив", который закончился победой столичной команды - 16,3 тыс зрителей, - отметили в агентстве "Турстат".

Меньше всего зрителей пришли посмотреть на игру "Динамо-Москва" - "Краснодар". В Химках было всего 5,8 тыс человек.

"Крылья" по итогам своего довольно посещаемого матча занимают 11 строчку в таблице, победив казанский "Рубин". Единственный гол в этой встрече забил новичок самарского клуба Антон Зинковский.

ИСТОЧНИК KP.RU