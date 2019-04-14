2019-04-14T23:20:49+03:00
Спорт

Игру "Крылья Советов" - "Рубин" посмотрели 13,7 тыс зрителей. Это меньше, чем в Грозном

Прошедший в Самаре матч 23 тура попал в топ-5 по посещаемости в РПЛ
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре игру посетили многие болельщикиВ Самаре игру посетили многие болельщики
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На "Самара Арене" игру "Крылья Советов" - "Рубин" в 23 туре РПЛ посмотрели 13 761 зритель. Это пятая по посещаемости игры этого уикэнда. Больше всего людей пришли полюбоваться игрой "Зенит" - "Анжи" в Санкт-Петербурге. Билеты купили 44,7 тыс. человек. 44,1 тыс человек следили за противостоянием красно-белых и "Ростова" на "Ростов-Арене".

- В Москве за игрой ЦСКА - Оренбург следили 16,4 тыс зрителей. На четвертом месте матч "Ахмат" - "Локомотив", который закончился победой столичной команды - 16,3 тыс зрителей, - отметили в агентстве "Турстат".

Меньше всего зрителей пришли посмотреть на игру "Динамо-Москва" - "Краснодар". В Химках было всего 5,8 тыс человек.

"Крылья" по итогам своего довольно посещаемого матча занимают 11 строчку в таблице, победив казанский "Рубин". Единственный гол в этой встрече забил новичок самарского клуба Антон Зинковский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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