2019-04-14T23:29:07+03:00
Общество

Ветер с севера: погода в Самаре в начале рабочей недели испортится

Синоптики обещают прохождение через область холодного фронта, который испортит погоду в Самаре в начале недели
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре рабочая неделя начнется с похолодания. Синоптики предрекают не самую благоприятную погоду в Самаре с 15 по 17 апреля. По их данным подует северо-восточный ветер, переходящий в северный, а затем в северо-западный. Скорость ветра будет 6-11 м/с.

- Температура воздуха в понедельник -вторник будет около 6-11 градусов тепла, в среду опустится до 6-9 градусов, - отмечают в Приволжской УГМС.

Ночами будет еще холоднее - до +3 -2 градусов. А вот осадков в первые три дня не обещают, но дожди скорее всего вернутся к концу недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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