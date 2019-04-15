2019-04-15T08:42:43+03:00
Происшествия

В Сызрани 19-летний парень угнал «десятку» и спрятал ее в соседнем дворе

Машину нашли, на подозреваемого завели уголовное дело
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
По словам злоумышленника, угнанную машину он собирался разобрать на запчасти, чтобы потом продать.По словам злоумышленника, угнанную машину он собирался разобрать на запчасти, чтобы потом продать.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Сызрани у 28-летнего мужчины угнали машину. ВАЗ-2110 был припаркован около дома владельца. Сам автомобилист узнал о пропаже своей «десятки» от соседа. Найти машину удалось полицейским.

- Заявитель рассказал полицейским, что узнал о пропаже своего имущества от соседа. Проводя обследование придомовых территорий, оперативники обнаружили похищенное транспортное средство в соседнем дворе, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Вскоре нашли и предполагаемого угонщика. Им оказался ранее не судимый 19-летний местный житель. По словам злоумышленника, угнанную машину он собирался разобрать на запчасти, чтобы потом продать. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре не нашли перевозчика для автобусного маршрута из Кошелев-парка до «Самара Арены»
«ВолгаФест» в 2019 году пройдет на Первой очереди самарской набережной
БК «Самара» пробился в финал Суперлиги
В Самаре водитель «Фольксвагена» сбил подростка на велосипеде и скрылся с места ДТП
Светофоры на Московском шоссе / проспекте Кирова в Самаре перевели в режим желтый мигающий
«Бункер Сталина» в Самаре предложили сделать федеральным музеем МЧС России
Нужно получить разрешение у коммунальщиков: поливной сезон в Самаре начнется 1 мая
В Самаре машина такси перевернулась на крышу после столкновения с «Грантой»
В Самаре у водителя из Новокуйбышевска нашли метилэфедрон
Ездил без номеров и сел за руль пьяным: в Сызрани из-за долгов по штрафам у мужчины отобрали машину
Ветер с севера: погода в Самаре в начале рабочей недели испортится
Игру "Крылья Советов" - "Рубин" посмотрели 13,7 тыс зрителей. Это меньше, чем в Грозном
В Зубчаниновке в Самаре водитель бетономешалки помог потушить горящий автомобиль