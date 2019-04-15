В Сызрани 19-летний парень угнал «десятку» и спрятал ее в соседнем дворе

СЕГОДНЯ 08:42 2019-04-15T08:42:43+03:00

По словам злоумышленника, угнанную машину он собирался разобрать на запчасти, чтобы потом продать. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Изменить размер текста: A A

В Сызрани у 28-летнего мужчины угнали машину. ВАЗ-2110 был припаркован около дома владельца. Сам автомобилист узнал о пропаже своей «десятки» от соседа. Найти машину удалось полицейским.

- Заявитель рассказал полицейским, что узнал о пропаже своего имущества от соседа. Проводя обследование придомовых территорий, оперативники обнаружили похищенное транспортное средство в соседнем дворе, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Вскоре нашли и предполагаемого угонщика. Им оказался ранее не судимый 19-летний местный житель. По словам злоумышленника, угнанную машину он собирался разобрать на запчасти, чтобы потом продать. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU