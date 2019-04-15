В Сызрани 19-летний парень угнал «десятку» и спрятал ее в соседнем дворе
В Сызрани у 28-летнего мужчины угнали машину. ВАЗ-2110 был припаркован около дома владельца. Сам автомобилист узнал о пропаже своей «десятки» от соседа. Найти машину удалось полицейским.
- Заявитель рассказал полицейским, что узнал о пропаже своего имущества от соседа. Проводя обследование придомовых территорий, оперативники обнаружили похищенное транспортное средство в соседнем дворе, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Вскоре нашли и предполагаемого угонщика. Им оказался ранее не судимый 19-летний местный житель. По словам злоумышленника, угнанную машину он собирался разобрать на запчасти, чтобы потом продать. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU