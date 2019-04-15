2019-04-15T08:56:21+03:00
Общество

Ездил без номеров и сел за руль пьяным: в Сызрани из-за долгов по штрафам у мужчины отобрали машину

Когда это случилось, злостный неплательщик все-таки решил оплатить все штрафы
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Должник нигде не работал, к приставам приходить не собирался, а письма с уведомлениями намеренно не забирал.Должник нигде не работал, к приставам приходить не собирался, а письма с уведомлениями намеренно не забирал.
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В Сызрани у местного жителя из-за штрафов за нарушение правил дорожного движения забрали машину. Дело в том, что мужчина накопил 41 тысячу рублей долгов по штрафам и закрывать их не планировал, сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Самарской области.

- Остановленный сотрудниками ГИБДД житель Сызрани был оштрафован на 8 тысяч рублей за управление автомобилем без госномеров. Не успев погасить первый штраф, мужчина вновь нарушил правила дорожного движения. За руль своей «ласточки» гражданин Г. сел в нетрезвом виде. Наказание за проступок обернулось новым штрафом в 30 тысяч рублей. Так как мужчина не погасил задолженности вовремя, в отношении него возбудили сразу 2 исполнительных производства на общую сумму 38 тысяч рублей, - говорится в сообщении.

При этом должник нигде не работал, к приставам приходить не собирался, а письма с уведомлениями намеренно не забирал. Тогда приставы забрали у сызранца его машину. После этого мужчина решил все-таки заплатить штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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