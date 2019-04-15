В Самаре у водителя из Новокуйбышевска нашли метилэфедрон
В Самаре полицейские нашли у водителя из Новокуйбышевска наркотики. Автомобиль «Датсун» стражи порядка остановили на улице Волгина в Самаре – водитель нарушил правила дорожного движения. Полицейским показалось странным, что мужчина при разговоре с ними заметно нервничал. При досмотре у водителя и нашли 1,7 грамма белого порошка. Позже экспертиза покажет, что это метилэфедрон.
В отношении 29-летнего жителя Новокуйбышевска возбудили уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас стражи порядка устанавливают канал поставки наркотика.
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ИСТОЧНИК KP.RU