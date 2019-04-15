2019-04-15T09:48:24+03:00
Происшествия

В Самаре машина такси перевернулась на крышу после столкновения с «Грантой»

Пассажира такси увезли в больницу
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: паблик ДТП СамараФото: паблик ДТП Самара
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В Самаре утром в понедельник, 15 апреля, произошло ДТП с участием машины такси. На пересечении улиц Средне-Садовой и Свободы «Лада Гранта» не пропустила такси «Рено Логан». В результате «Логан» оказался на крыше. Об этом сообщают очевидцы в паблике «ДТП Самара».

- Водитель «Гранты» не пропустил автомобиль такси, в результате чего последний перевернулся. К сожалению, в ДТП не обошлось без пострадавших - пассажира такси госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение, - рассказали очевидцы.

Фото: паблик ДТП Самара

Фото: паблик ДТП Самара

Местные жители уверяют – на этом перекрестке часто случают аварии. Они просят заменить знаки приоритета на пересечении Средне-Садовой и Свободы на светофор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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