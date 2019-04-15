2019-04-15T10:28:18+03:00
Общество

Нужно получить разрешение у коммунальщиков: поливной сезон в Самаре начнется 1 мая

И продлится до 31 августа
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Чтобы подключиться к летней воде, нужно закрыть все долги. Фото: «РКС-Самара».Чтобы подключиться к летней воде, нужно закрыть все долги. Фото: «РКС-Самара».
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Поливной сезон в Самаре в этом году начнется 1 мая и завершится 31 августа. Об этом сообщают Самарские коммунальные системы. Всем, кто пользуется летним водопроводом, необходимо получить в «РКС-Самара» разрешение на пользование. При этом у абонента не должно быть долгов за воду.

- Для оформления необходимо прийти по адресу: Самара, ул. Луначарского, 56, каб. 20. При себе нужно иметь следующий пакет документов: копия паспорта, разрешение на полив за предыдущий год (оригинал), для дачных товариществ дополнительно необходимо предоставить список пользователей СДТ и копию схемы подключения, - говорится в сообщении.

При необходимости подключиться к летней воде можно раньше 1 мая. Сделать это можно по тому же адресу – улица Луначарского, 56, кабинет 20. Там нужно будет написать заявление от личного домохозяйства или владельцев участков «дачного куста».

- Приём жителей по вопросам подключения к временному водопроводу ведётся с 22 апреля по 31 августа 2019 года ежедневно (кроме выходных) с 9.00 до 16.00. Телефоны для справок: 207-29-38, 207-28-23, 334-75-02, 336-24-14, - отметили в «РКС-Самара».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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