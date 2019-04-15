«Бункер Сталина» в Самаре предложили сделать федеральным музеем МЧС России

СЕГОДНЯ 10:29 2019-04-15T10:31:55+03:00

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«Бункер Сталина» в Самаре ждет перезагрузка. Об этом в своем Твиттере заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн. По его словам, бункер собираются сделать федеральным музеем МЧС России, что поможет достопримечательности выйти на качественно новый уровень.

- Сегодня сопровождают в рабочей поездке в Самару главу МЧС России Евгения Зиничева. Один из пунктов визита – осмотр «Бункера Сталина». Мы с Дмитрием Азаровым предлагаем сделать его федеральным музеем МЧС России, что выведет «Бункер» на качественно новый уровень. Концепция «перезагрузки» есть, - написал Хинштейн.

Напомним, «Бункер Сталина» построили в 1942 году. Его глубина – 37 метров. Сейчас в бункере организовали музей гражданской обороны, по которому водят экскурсии.

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ИСТОЧНИК KP.RU