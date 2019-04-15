В Самаре водитель «Фольксвагена» сбил подростка на велосипеде и скрылся с места ДТП
Сейчас полиция решает, возбуждать дело или нет
По данным полиции, в момент аварии водитель был трезв.Фото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:
В Самаре вечером в воскресенье, 14 апреля, произошло ДТП с участием пешехода. На дороге от Стара-Загоры до ТЦ «Колизей» 45-летний водитель «Фольксвагена» сбил 13-летнего велосипедиста, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
- После водитель оставил место ДТП. В результате столкновения несовершеннолетний получил травмы и после оказания медицинской помощи отпущен домой, - говорится в сообщении.
По данным полиции, в момент аварии водитель был трезв. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту ДТП, по результатам которой они примут решение, возбуждать уголовное дело или нет.
ИСТОЧНИК KP.RU