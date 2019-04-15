В Самаре водитель «Фольксвагена» сбил подростка на велосипеде и скрылся с места ДТП

СЕГОДНЯ 11:01 2019-04-15T11:01:31+03:00

По данным полиции, в момент аварии водитель был трезв. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Сейчас полиция решает, возбуждать дело или нет

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В Самаре вечером в воскресенье, 14 апреля, произошло ДТП с участием пешехода. На дороге от Стара-Загоры до ТЦ «Колизей» 45-летний водитель «Фольксвагена» сбил 13-летнего велосипедиста, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

- После водитель оставил место ДТП. В результате столкновения несовершеннолетний получил травмы и после оказания медицинской помощи отпущен домой, - говорится в сообщении.

По данным полиции, в момент аварии водитель был трезв. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту ДТП, по результатам которой они примут решение, возбуждать уголовное дело или нет.

ИСТОЧНИК KP.RU