БК «Самара» пробился в финал Суперлиги

СЕГОДНЯ 11:11 2019-04-15T11:40:23+03:00

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Баскетбольный клуб «Самара» второй год подряд пробился в финал мужской Суперлиги-1. В воскресенье, 14 апреля, «волжане» в Екатеринбурге обыграли «Урал» в третьем матче полуфинальной серии 91:66. Таким образом, счет в противостоянии стал 3:0.

- Соперник нашей команды в финале определится, возможно, 16 апреля: счет в противостоянии «Спартака» и «Востока-65» — 2:1 в пользу питерцев, - рассказали в пресс-службе БК «Самара».

Напомним, в прошлом сезоне волжане играли в финале со «Спартаком-Приморье» из Владивостока. «Самара» уступила со счетом 2:3.

ИСТОЧНИК KP.RU