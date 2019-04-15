В Самаре не нашли перевозчика для автобусного маршрута из Кошелев-парка до «Самара Арены»
На конкурс не подали ни одной заявки
Автобус должен был курсировать от «Кошелев-парка» через Стройкерамику, по Ракитовскому и Волжскому шоссе до разворотного кольца у «Самара Арены»Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области отчиталось о том, как дела у запуска автобусов №299, которые должны ходить от Кошелев-парка до стадиона «Самара Арена». Власти не нашли перевозчика на маршрут, поэтому автобус пока не могут запустить.
- Конкурс признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в нем, - написали представители минтранса региона в Твиттере.
Напомним, автобус №299 должны были запустить еще в марте этого года. Он должен был курсировать от Кошелев-парка через Стройкерамику, по Ракитовскому и Волжскому шоссе до разворотного кольца у «Самара Арены».
ИСТОЧНИК KP.RU