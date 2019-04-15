В Самаре вандалы испортили граффити с изображением Владимира Середавина

СЕГОДНЯ 11:59 2019-04-15T12:02:51+03:00

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В Самаре вандалы испортили граффити на фасаде дома на улице Губанова, на котором изображен самарский врач Владимир Середавин. Уличные художники добавили к муралу цифру 78. Об этом рассказал местный житель Ринат Рахматуллин на своей странице в Facebook.

- Нет слов... Фасад с изображением заслуженного врача РФ, почетного гражданина Самары Владимира Диамидовича Середавина оказался во власти вандалов. Как бороться с вредителями, у которых нет ни стыда, ни совести? Антивандальное покрытие? Камеры видеонаблюдения? – негодует самарец.

Напомним, Владимир Середавин - основатель Самарской областной клинической больницы имени М.И. Калинина. Сейчас мед учреждение носит его имя. Кроме того, Владимир Середавин был главным врачом этой больницы с 1975 по 2002 год.

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ИСТОЧНИК KP.RU