2019-04-15T14:26:33+03:00
Происшествия

Купил наркотики в интернете и собирался продать: в Тольятти задержали 23-летнего драгдилера

Сейчас полиция ищет канал поставки наркотиков
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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По данным полиции, 23-летний парень купил наркотики в интернете, расфасовал их и планировал продать в Тольятти.По данным полиции, 23-летний парень купил наркотики в интернете, расфасовал их и планировал продать в Тольятти.Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Тольятти на улице Революционной полицейские задержали 23-летнего парня. Молодой человек показался правоохранителям подозрительным, а во время разговора с полицейскими заметно нервничал. При досмотре у парня нашли 3 свертка с синтетическим наркотиком. Еще 40 пакетиков «синтетики» стражи порядка обнаружили в квартире тольяттинца, сообщает пресс-служба областного полицейского Главка.

- В результате оперативных мероприятий у задержанного было обнаружено и изъято более 370 граммов запрещенного вещества, - прокомментировали в ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полиции, 23-летний парень купил наркотики в интернете, расфасовал их и планировал продать в Тольятти. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело. Сейчас полиция устанавливает канал поставки наркотиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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