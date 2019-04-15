Купил наркотики в интернете и собирался продать: в Тольятти задержали 23-летнего драгдилера

СЕГОДНЯ 12:46 2019-04-15T14:26:33+03:00

По данным полиции, 23-летний парень купил наркотики в интернете, расфасовал их и планировал продать в Тольятти. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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В Тольятти на улице Революционной полицейские задержали 23-летнего парня. Молодой человек показался правоохранителям подозрительным, а во время разговора с полицейскими заметно нервничал. При досмотре у парня нашли 3 свертка с синтетическим наркотиком. Еще 40 пакетиков «синтетики» стражи порядка обнаружили в квартире тольяттинца, сообщает пресс-служба областного полицейского Главка.

- В результате оперативных мероприятий у задержанного было обнаружено и изъято более 370 граммов запрещенного вещества, - прокомментировали в ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полиции, 23-летний парень купил наркотики в интернете, расфасовал их и планировал продать в Тольятти. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело. Сейчас полиция устанавливает канал поставки наркотиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU